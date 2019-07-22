Названы самые угоняемые автомобили в России

Согласно отчету, опубликованному специалистами компании «Ренессанс Страхование», самым угоняемым автомобилем в России за шесть месяцев 2019 года стал корейский Hyundai Solaris. На второй строчке расположился седан Kia Rio, а ТОП-3 замкнул Kia Ceed.

В десятку самых угоняемых машин в стране за первую половину текущего года также вошли следующие модели: Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4 и Kia Optima.

Напомним, что в мае этого года компания «Альфастрахование» публиковала собственный рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ. За первый квартал по информации страховщика наибольшим спросом среди автоугонщиков страны пользовались: американский внедорожник Cadillac Escalade и японский Toyota Land Cruiser, а также чешский седан Skoda Octavia.