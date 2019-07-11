Названы самые популярные японские б/у кроссоверы

Согласно информации, опубликованной порталом «АвтоСТАТ-Инфо», с начала 2019 года на российском вторичном авторынке было перепродано порядка 436 тысяч 606 кроссоверов и внедорожников, что на 3,3% ниже, чем было годом ранее.

Самым популярным представителем рынка подержанных SUV за отчетный период стала Toyota RAV4 с результатом в 14 тысяч 439 новых машин (-7,8%). На второй строчке расположился Nissan Qahsqai – 13 тысяч 454 автомобиля (+5%). ТОП-3 замкнула Toyota Land Cruiser – 13 тысяч 36 перепродаж (-23%).

Четвертым и пятым оказались Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander – 11 тысяч 527 и 10 тысяч 799 единиц соответственно.

Далее расположились: Toyota Land Cruiser 200, Honda CR-V, Lexus RX, Suzuki Vitara и Nissan Juke.