Названы самые популярные праворульные автомобили в РФ

Российский рынок праворульных автомобилей продолжает расти, несмотря на угрозы возможного их запрета, которые в связи с последними инициативами постепенно выходят из разряда фантастики.

Согласно статистическим данным, самым популярным праворульным автомобилем в России остается Toyota Corolla – за период с января по апрель 2019 года объем перепродаж этой модели с правым рулем составил 16 тысяч 500 единиц.

На второй позиции расположилась Honda Fit с результатом в 6 тысяч 400 единиц, а ТОП-3 замкнул Toyota Mark – 5 тысяч 500 машин.

В десятку самых популярных праворульных автомобилей на вторичном авторынке России также вошли: Toyota Vitz (5 тысяч штук), Toyota Corona (4 тысячи 800 единиц), Toyota Carina (3 тысячи 900 автомобилей), Toyota Caldina (3 тысячи 700 авто), Mazda Demio (3 тысячи 500 машин), Toyota Prius – (3 тысячи 400 экземпляров) и Toyota Camry (3 тысячи авто).

Таким образом в данном ТОП-е восемь из десяти мест заняли автомобили марки Toyota.