Названы самые популярные подержанные внедорожники и кроссоверы в РФ

Согласно статистической информации, за период с января по май 2019 года на российском вторичном авторынке было реализовано порядка 436 тысяч 606 автомобилей сегмента SUV, что на 3,3% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

По информации издания «Автостат-Инфо», самым популярным б/у кроссовером или внедорожником стала отечественная модель Lada-2121. Объем перепродаж этого автомобиля за отчетный период составил 35 тысяч 467 сделок.

Строчкой ниже располагается Chevrolet Niva – 29 тысяч 650 перепродаж, а ТОП-3 замыкает японский Toyota RAV4 – 14 тысяч 439 сделок.

На четвертой и пятой позициях расположились Nissan Qashqai и Toyota Land Cruiser – 13 тысячи 454 и 13 тысяч 36 перепроданных автомобилей соответственно.

В десятку самых популярных б/у SUV в России также вошли: Kia Sportage – 13 тысяч 2 автомобиля, Renault Duster – 12 тысяч 574 авто, Nissan X-Trail – 11 тысяч 527 машин, Mitsubishi Outlander – 10 тысяч 799 штук и Volkswagen Tiguan – 9 тысяч 137 перепродаж.