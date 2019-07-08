Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Сегмент иномарок до 1 миллиона рублей является в России самым массовым. Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей. Примечательно, но все позиции этого рейтинга заняли исключительно автомобили, собранные на территории РФ.

Так, согласно отчету «Автостата», самой популярной новой иномаркой в России в 2019 года является Kia Rio, объем продаж которой за первую половину 2019 года составил 47 тысяч 431 автомобиль. Средняя цена данной модели составляет 939 тысяч рублей.

Строчкой ниже расположился Hyundai Solaris. Средний ценник этой модели равен 897 тысяч рублей, а объем продаж за отчетный период составил 30 тысяч 710 штук.

ТОП-3 замыкает седан Volkswagen Polo с результатом в 27 тысяч 810 продаж и средней ценой в 848 тысяч рублей.

Четвертым и пятым стали Renault Duster (995 тысяч рублей) и Skoda Rapid (952 тысячи рублей) – 18 тысяч 713 и 16 тысяч 978 единиц соответственно.