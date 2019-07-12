Названы самые популярные большие семейные автомобили в России

Аналитики назвали самые популярные большие семейные автомобили в России. Согласно информации, опубликованной порталом «Автостат-Инфо», за первые пять месяцев с начала 2019 года в стране было реализовано 19 тысяч 365 единиц автомобилей сегмента D-класса.

Лидером в этом ТОП-е оказался корейский седан Kia Optima с объемом продаж в 8 тысяч 245 единиц (+30,6%). На второй позиции расположился еще один кореец – Hyundai Sonata с результатом в 2 тысячи 387 продаж, что на 38% больше, чем было годом ранее. ТОП-3 замкнула Mazda6 – 2 тысячи 149 автомобилей (+1,5%).

Четвертым и пятым стали BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class – 2 тысячи 35 и 1 тысяча 640 продаж за отчетный период соответственно.

Далее в этом рейтинге расположились: Volkswagen Passat (769 машин), Audi A4 (764 единицы), Subaru Outback (362 автомобиля), Ford Mondeo (334 штуки) и BMW 3-Series GT (189 авто).