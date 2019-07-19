Названы самые популярные автомобили B-сегмента в России

Российские автомобильные аналитические агентства составили список самых популярных на отечественном рынке автомобилей сегмента B-класса. По информации портала «Автостат-Инфо», за шесть месяцев 2019 года объем продаж новых легковушек B-сегмента составил 115 тысяч 154 автомобиля, что на 9,2% ниже, чем было годом ранее.

Самой востребованной моделью данного класса за первое полугодие 2019 года стала Kia Rio. Суммарно с начала этого года дилерами «Киа» было реализовано 33 тысячи 823 единицы «Рио» (-14% по сравнению с предыдущим годом).

На второй строчке располагается Hyundai Solaris – 21 тысяча 466 машин (-10%), а ТОП-3 замыкает Volkswagen Polo – 19 тысяч 405 штук (-3%).

Четвертым и пятым в этом рейтинге стали Skoda Rapid и Renault Sandero. Первый прибавил по сравнению с прошлым годом в популярности на 10%, а второй – 1,8%.