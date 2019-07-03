Названы самые ликвидные 3-летние кроссоверы в РФ

Российские автомобильные эксперты составили список самых ликвидных 3-летних кроссоверов, продающихся на российском вторичном авторынке.

Согласно отчету портала «Автостат», собравшему статистику, лидером по этому показателю является японский Toyota RAV4, сохраняющий остаточную стоимость через три года с момента покупки в 84,6-92,5%. Самым востребованным для этой модели на «вторичке» является переднеприводный вариант с 2-литровым бензиновым мотором и «автоматом».

На втором месте идет Kia Sportage с показателем ликвидности 72-92%, где выделяется версия с 2-литровым мотором и МКПП.

ТОП-3 замыкает Mazda CX-5 с результатом в 83,7-88,6%. Лучшим спросом в линейке этой модели среди покупателей пользуется комплектация Drive с 2-литровым двигателем и АКПП.

Далее расположились: Hyundai Tucson – 77,6 – 89,7%, Mitsubishi Outlander – 77,7 – 86,5%, Nissan X-Trail – 71,1 – 85,4% и Volkswagen Tiguan – 73,5 – 75,4%.