Названы главные достоинства мотора Renault H4Mk над Lada

Компания «АвтоВАЗ» назвала основные преимущества двигателя Renault H4Mk, который в скором времени появится на модели Lada XRay Cross в связке с бесступенчатым вариатором фирмы Jatco.

По словам представителей отечественного автогиганта, данный двигатель, рабочий объем которого составляет 1,6-литра, а мощность 114 лошадиных сил при 152 Нм крутящего момента, имеет высокие показатели жесткости конструкции, малый вес, отличную экономичность и низкий расход топлива, а также оптимальный показатель мощности и достаточный крутящий момент.

Напомним, что производство мотора Renault H4Mk для автомобилей «АвтоВАЗа» осуществляется на мощностях тольяттинского автоконцерна. В ближайшее время данный двигатель появится и на других моделях компании, таких как обычный Lada XRay, а также на всем семействе Lada Vesta.