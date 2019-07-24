Названа стоимость альтернативной платной трассе Москва-Казань дороги

В последнее время всё больше ходило слухов по поводу строительства дороги Москва-Казань. Теперь стало известно, сколько нужно будет выделить средств для того, чтобы возвести бесплатного дублёра для этой дороги.

В настоящий момент до сих пор не было принято окончательное решение по поводу того, стоит ли возводить новую дорогу от Татарстанской столицы до Москвы или же можно провести масштабные работы по реконструкции трассы М-7. Независимый экспертный оценщик АЕСОМ решил также поучаствовать в этом процессе и рассказал, сколько именно потребуется средств для того, чтобы создать альтернативную платной трассе дорогу. Как оказалось, на это нужно будет по меньшей мере 139 миллиардов рублей.

Независимые эксперты полагают, что вероятнее всего чиновники всё-таки выберут вариант с платной трассой. Ведь уже известно, что на этот проект на определённых условиях инвесторы готовы выделить свыше 260 миллиардов рублей. Но, судя по подсчётам АЕСОМ, реконструкция актуальной дороги всё-таки будет стоить значительно дешевле.