Названа дата выхода первого пикапа Tesla

Основатель и руководитель американской автомобильной компании Tesla – Илон Маск – на своей странице в социальной сети Twitter рассказал о том, когда стоит ждать презентации первого в истории марки пикапа. По его словам, дебют новинки может состояться уже через 2 или 3 месяца.

«Мы близки к завершению, но магия кроется в последних деталях. Возможно, пикап будет представлен через два – три месяца», – заявил Маск в Twitter.

Напомним, что за период с появления информации о намерении Tesla выпустить собственный пикап в Сети публиковался лишь один официальный тизер этой модели. Ожидается, что новинка получит внешность, кардинально отличающуюся от других моделей «Тесла».

Из последней неофициальной информации о новинке стоит выделить тот факт, что вероятно машина будет стоить менее 50 тысяч долларов. Кроме того, она будет иметь минимум шесть посадочных мест и получит запас хода от 645 до 800 километров при возможности буксировки груза весом до 136 тонн.