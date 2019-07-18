Назван максимальный штраф для «зайцев» на дорогах

В Министерстве транспорта разработали новый законопроект, который должен ужесточить меры наказания для тех автомобилистов, которые пытаются проехать по платным участкам дорог, не заплатив за это.

В настоящий момент соответствующий документ находится на обсуждении в правительстве Российской Федерации. Отметим, что он предполагает введение штрафа за нарушение подобных правил размером в 10 тысяч рублей. Такая внушительная сумма должна существенно остудить пыл тех, кто не привык платить. Такую сумму нужно будет оплатить «зайцу» в случае повторного нарушения правил, тогда как за первое предусмотрен более лояльный штраф размером в 2 тысячи 500 рублей.

Стоит отметить, что постановления будут приходить на почте на основании данных, зарегистрированных камерами наблюдения, которые будут установлены на всех пунктах оплаты. Кроме того, в документе указано, что с операторов платных дорог будет снята ответственность по поводу некорректного списания платы со счетов.