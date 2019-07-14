На Aliexpress продают смарт-ключи для BMW дороже оригинальных

Пожалуй, в мире нет ничего, что не могли бы подделать китайцы. Подтверждение этому нашлось на днях на популярной площадке Aliexpress, где продавец «Kremersino Store» оказался первопроходцем в реализации поддельных смарт-ключей для автомобилей BMW.

Внешне отличий подделки от оригинала практически нет – фейковые ключи, как и настоящие, оснащены сенсорным дисплеем и управляются так называемыми «свайпами». В описании к объявлению указано, что китайский SmartKey для BMW позволяет его владельцу контролировать многие параметры автомобиля, включая запас топлива и остаток хода, возможность удаленного запуска мотора машины, управления системой климат-контроля и поиска автомобиля по местоположению.

Примечательной в этом объявлении является цена смарт-ключа, поскольку за него просят 51 тысячу 708 рублей, в то время как стоимость оригинального ключа BMW немногим больше 40 тысяч рублей. Опционально при покупке нового автомобиля BMW его цена составляет и вовсе 29 тысяч 900 рублей.

К слову, судя по видео, работает китайская подделка заметно хуже оригинала, но при этом в описании к объявлению говорится, что она подходит не только к новым моделям G-серии, но и к старым F-моделям и даже к некоторым «ешкам», например E60, E90, E84, E70 и E71.

Объявление имеет пока только один отзыв, в котором на 5 звезд оценена доставка. О работоспособности китайского аналога SmartKey от BMW пока информации нет.