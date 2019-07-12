Mercedes-Benz сообщил об отзыве машин из-за трещин на руле

Компания Mercedes-Benz сообщила о старте кампании по отзыву. Как оказалось, причиной тому являются появляющиеся трещины на рулевых колёсах автомобилей, которые реализовывались на рынке в течение 2 лет, начиная с 2016 года.

Речь идёт о машинах С-класса, Е-класса и GLK. Всего в Российской Федерации условиям акции соответствует 52 экземпляра немецких машин. Всем владельцами этих машин необходимо в сжатые сроки обратиться в сервисный центр, где будет произведена диагностика и замена всех необходимых элементов. Работы будут выполняться бесплатно.

Стоит отметить, что пренебрежительно к отзыву относиться не стоит, так как в случае, если растрескается стопорная гайка, то сам рулевой механизм может быть полностью заблокирован. Проверить принадлежность авто к условиям кампании по отзыву можно на сайте Росстандарта. Автовладельцу нужно будет лишь ввести ВИН-код транспортного средства.