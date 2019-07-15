McLaren рассказал о будущем электрокаре

Компания McLaren сообщила о том, что в настоящий момент активно занимается подготовкой своего нового суперкара, который получит полностью электрифицированный силовой агрегат. Таким образом фирма старается оставить за собой место на современном автомобильном рынке.

В сети уже появились изображения будущего электрокара, однако, пока что их нельзя считать реальными. Известно лишь, что британская фирма сделает максимум для того, чтобы их автомобиль был как можно более экологичным и удобным для водителя и пассажиров.

Стоит отметить, что за основу в опубликованных эскизах легла модель M6GT. В первую очередь это читается по великолепной стеклянной крыше, которая гарантирует невероятную панораму для пассажиров. Задние фонари минималистичны и представляют собой тонкую линию. По мнению дизайнеров, трудившихся над изображениями, новинка получит сразу четыре электромотора с невероятной мощностью, а также внушительную батарею, которая будет располагаться под полом. Когда же именно McLaren продемонстрирует реальную модификацию электрокара – пока неясно.