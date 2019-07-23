McLaren попрощался с суперкаром 600LT

Последний собранный автомобиль модели McLaren 600LT Coupe стал тысячным в юбилейной партии транспортных средств фирмы. Теперь желающие могут заказать только родстер Spider.

Напомним, что несмотря на то, что кузов этой модели был значительно удлинён, общий вес авто сократился. Под капотом располагался мотор с объёмом в 3.8 литра, который имеет отдачу в 600 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой роботизированного типа на 7 ступеней.

Последний проданный автомобиль имел серый цвет кузова, а также оригинальный дизайн из карбоновых элементов без лакокрасочного покрытия. На крыше располагались специфические воздухозаборники, как и подобает спорткару. Колёсные диски имеют по 10 чёрных спиц, за которыми виднеются оранжевые тормозные механизмы.