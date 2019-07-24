Mazda CX-4 получит прежние атмосферники

В сети были опубликованы первые сведения про обновленный купеобразный кроссовер модели Mazda CX-4. Как оказалось, дизайн, который был свойственен только для моделей, реализуемых в Поднебесной, теперь будет использоваться для глобальной модификации.

Напомним, что автомобиль начали выпускать 3 года назад в Китае. Несмотря на перспективность этого проекта, спрос на авто стал постепенно снижаться. Только с начала года паркетник разошёлся в количестве на 33 процента меньше, чем раньше. И производитель уверен, что стимулировать спрос сможет плановый рестайлинг.

Фотошпионы показали, что новое авто получит новую радиаторную решётку, а на переднем бампере будет располагаться узкая полоска с хромированным покрытием. Кроме того, авто получит новую светотехнику. Что касается интерьера, то по этому поводу пока ничего неизвестно. Вероятнее всего там появятся новые материалы отделки.

Под капотом также не должно произойти изменений. Вероятнее всего в строю останутся атмосферники на 2.0 и 2.5 литра, имеющие отдачу в 158 и 192 лошадиные силы.