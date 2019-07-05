Lifan возвращается в Россию

Китайский автомобильный завод сообщил о том, что планирует возвращение своей продукции на рынок Российской Федерации. И это при том, что марка покинула страну, когда у неё возникли сложности с черкесской производственной площадкой.

Новые автомобили фирмы планируют собирать на заводе Haval, который располагается под Тулой. Отметим, что по факту продаваться машины китайской фирмы перестали в конце весны текущего года. Тогда дилеры распродали последние экземпляры бренда из Поднебесной, хранящиеся на складах. Отметим, что абсолютным бестселлером тогда был признан Х70.

Именно результаты продаж дали возможность китайцам задуматься о том, что необходимо наладить работу нового конвейера по выпуску своих машин, но на другой производственной площадке. Отметим, что первые машины Lifan тульского изготовления могут появиться уже через несколько недель.