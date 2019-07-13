Lada Largus подорожала за 2 года на 61 тысячу рублей

Одна из самых популярных моделей в линейке «АвтоВАЗа» – универсал и фургон Lada Largus – за последние два года прибавил в цене 61 тысячу рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Цена Авто».

Согласно данным издания, в июле 2017 года стоимость «Ларгуса» составляла от 529 тысяч 900 рублей за 5-местную версию «Стандарт» и до 675 тысяч 400 рублей за модификацию «Люкс». Такой прайс продержался вплоть до января 2018 года.

С начала 2018 года автомобиль подорожал на 15 тысяч рублей, а в мае – еще на 10 тысяч рублей. В следующий раз Largus вырос в цене на 10 и 6 тысяч рублей в октябре и ноябре соответственно.

В последний раз на сегодняшний день данная модель дорожала в январе 2019 года, когда «Ларгус» прибавил максимальные за последние два года 20 тысяч рублей.

Таким образом, суммарно, начиная с июля 2017 года, стоимость Lada Largus в России увеличилась на 61 тысячу рублей.