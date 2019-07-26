Lada 4×4 California – какой могла бы быть новая «Нива», но не будет

В 2016 году независимый дизайнер Dennis Ponyatov, проживающий в городе Тольятти, разработал рендеры нового поколения внедорожника Lada 4×4. Проект получил название «California» и выделялся среди себе подобных весьма необычным и смелым дизайном.

Художник не просто придумал новую внешность «Нивы», но и вписал в нее фирменный X-образный стиль «АвтоВАЗа», который присутствует в экстерьерах современных Vesta, X-Ray и обновленной Granta.

Первое, что бросается в глаза – насколько компактным получился внедорожник, учитывая 5-дверный кузов. Добиться этого удалось за счет установки задних дверей прямо над задними колесами. Короткая колесная база должна была позволить Lada 4×4 California продолжить демонстрировать выдающиеся внедорожные характеристики, как это делал ее предшественник.

Задняя часть прототипа получила дизайн в стиле внедорожников Volvo, а фонари соединились вместе через длинную горизонтальную светодиодную полосу.

Причина, по которой «Ниву» с таким дизайном ждать не стоит, кроется в официальном концепт-каре Lada 4×4 Vision (фото выше), представленном в 2018 году на ММАС (Московский международный автосалон). Прототип имеет совершенно другой дизайн и станет отправной точкой при создании серийной Lada 4×4 второй генерации, которая, по последним данным, выйдет не раньше 2022 года.