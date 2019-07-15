Lada 4×4 Bronto получит новый стайлинг-пакет

Как сообщает портал «Лада Нива Клуб», в скором времени для внедорожника Lada 4×4 Bronto появится второй стайлинг-пакет. Его разработкой сейчас занимается компания «Авторитетпласт».

В данный пакет войдут несколько новых деталей, одной из которых станет другая радиаторная решетка, выполненная с линиями округлой формы. «Гриль» заметно отличается от стандартного решения, примененного в Lada 4×4 Bronto, но при этом сохраняет общий агрессивный взгляд автомобиля.

Цена нового стайлинг-пакета для данной модели пока не объявлена.

Напомним, что внедорожник Lada 4×4 Bronto обладает увеличенным по сравнению со стандартной Lada 4×4 дорожным просветом (с 205 до 240 мм), а также оснащена усиленными передними пружинами и задним мостом, амортизаторами с увеличенным ходом и «внедорожными» покрышками 235/75 R15.

Стоимость самой доступной комплектации этой модели стартует с отметки в 623 тысячи 610 рублей с учетом всех маркетинговых акций.