Кроссовер УАЗ-3170 все ещё может выйти в продажу

Многострадальный проект первого кроссовера «УАЗ» пережил множество слухов, но в последнее время официальная информация от представителей Ульяновского автозавода говорила о том, что автомобиль с индексом 3170 полностью похоронен. Тем не менее, как оказалось, все не так однозначно.

В рамках пресс-конференции, организованной в честь дебюта и тест-драйва внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией, один из топ-менеджеров «ульяновцев» сообщил, что сейчас в списке компании значится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что кроссовер УАЗ-3170 может в него входить.

Напомним, что автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50, которую сейчас начинают ставить на «Патриот», также рассматривалась под проект УАЗ-3170.

Проект кроссовера стартовал еще в конце 2014 года и несколько раз замораживался. Предполагалось, что автомобиль будет иметь длину 4600 мм, а его дорожный просвет составит более 200 мм.