Кроссовер Tesla Model Y начнут выпускать осенью 2020 года

Компания Tesla определилась с предварительной датой начала производства своего нового кроссовера Model Y. Сборка новинки стартует уже осенью 2020 года. Электрический «паркетник» будет сходить с конвейеров двух заводов: в Калифорнии и Шанхае.

Внешне кроссовер Model Y будет сильно похож на бюджетный седан Model 3 за счет единой модульной платформы, что упростит процесс его подготовки к серийной сборке. В «Тесла» намерены выпускать кроссовер на протяжении 12 месяцев, а общий тираж за этот период должен составить около полмиллиона экземпляров.

В качестве силовых установок для Model Y выступят одномоторные или двухмоторные конфигурации, в том числе и полноприводные. В базовой одномоторной версии кроссовер способен разгоняться с места до 100 километров в час за 5,9-секунды. Максимальная скорость такой модификации «паркетника» составит 193 километра в час. В самой дорогой одномоторной версии Model Y разгоняется с места до 100 км/ч за 5,5-секунды, а его «максималка» составляет 209 километров в час. Запас хода составит 484 км.

В двухмоторном полноприводном исполнении до первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,8-секунды, а его максимальная скорость составит 217 км/ч. Запас хода – 450 километров.