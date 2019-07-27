Кроссовер Lada Vesta 4×4: Если бы «Весту» превратили в «Ниву»

В Сети появились рендеры кроссовера, созданного на базе универсала Lada Vesta SW Cross. Изображения новинки опубликованы на форуме «XRayClub». Проект получил название: «Lada Vesta 4×4».

Напомним, что о планах по выпуску такого автомобиля «АвтоВАЗ» не сообщал, поэтому вероятность выхода такой модели крайне минимальна.

На рендере автомобиль представлен в белом цвете кузова. Машина получила значительно увеличенный дорожный просвет даже по сравнению со стандартным Vesta SW Cross, а также большие колесные диски, обутые в «зубастую» внедорожную резину BFGoodrich. На крышу машины авторы изображения водрузили запаску, установленную на багажник. Полного привода, учитывая, что автомобиль мог быть создан на базе «Весты», у показанного на рендере прототипа быть не может.