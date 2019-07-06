Кроссовер Kia Sportage получил новую комплектацию в России

Компания Kia приступила к продажам на российском авторынке новой комплектации своего популярного кроссовера Sportage под названием Luxe+. Новая модификация корейского «паркетника» расположилась в линейке комплектаций этой модели в РФ между версиями Luxe и Prestige. Стоимость такого исполнения «Спортейджа» составляет от 1 миллиона 724 тысяч 900 рублей до 1 миллиона 914 тысяч 900 рублей.

В арсенал новой комплектации вошли: светодиодные фары головного света с более ярким и плотным пучком, бесключевой доступ в салон и интеллектуальным ключом Smart Key и система пуска/остановки работы двигателя с помощью кнопки.

В комплектации Luxe+ кроссовер Sportage можно приобрести в трех версиях: две первых задействуют под капотом 2-литровый двигатель MPI, выдающий 150 лошадиных сил мощности (в более дешевой модификации передний привод, а более дорогой – полный), а последняя – «топовый» 2,4-литровый мотор GDI на 184 «силы», работающий в паре с полным приводом.

Приобрести Kia Sportage в новой комплектации можно во всех дилерских центрах южнокорейской марки в России.