Кроссовер Hawtai Laville подешевел в России

На российском авторынке снизилась стоимость китайского кроссовера Hawtai Laville. Такой информацией делится аналитическое агентство «Цена Авто».

Согласно данным данного издания, в июле его специалистами было зафиксировано снижение цены Laville на 50 тысяч рублей. В процентном эквиваленте кроссовер подешевел на 4,7-5% от предыдущего прайса.

Отныне стоимость безальтернативной комплектации этой модели в России с 1,5-литровым мотором на 145 лошадиных сил и МКПП составляет 949 тысяч рублей. За модификацию с АКПП просят 1 миллион 19 тысяч рублей.

Отметим, что снижение цен на Hawtai Laville происходит в этом году уже второй раз. В последний раз цены на этот кроссовер корректировались в апреле, когда китайский автомобиль подешевел на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.