Кроссовер Haima 8S добрался до дилеров

Компания Haima приступила к продажам на китайском авторынке своего нового кроссовера – 8S. Новинка предлагается местным покупателям по цене от 79 тысяч 900 до 125 тысяч юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет от 780 тысяч до 1 миллиона 230 тысяч рублей по текущему курсу соответственно.

Новая Haima 8S во всех комплектациях оснащается турбированным двигателем GA16-YF с рабочим объемом в 1,6-литра, выдающим 195 «скакунов». Пиковый крутящий момент этого агрегата равен 293 Нм. Пару мотору составляет 6-ступенчатая МКП и 6-диапазонный «автомат».

Конкурировать на китайском автомобильном рынке новинка будет с такими моделями, как: Haval Н6, Changan CS55, Dongfeng AX7 и другими.

Напомним, что первая презентация нового кроссовера Haima 8S состоялась еще в апреле 2018 года в качестве концепта, который тогда именовался индексом SG00.