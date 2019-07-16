Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном добрался до дилеров

Компания Geely вывела на китайский авторынок модернизированную версию своего популярного кроссовера Atlas. В КНР данная модель известна под другим названием – Boyue. Новинка к своему стандартному имени получила приставку Pro.

Несмотря на то, что полноценные продажи кроссовера стартуют только осенью, первые тестовые экземпляры Boyue Pro уже начали добираться до дилерских центров Geely в «Поднебесной». На днях в Сети появились первые шпионские фотографии этой модели, сделанные на стоянке одного из дилеров в КНР.

Обновленный кроссовер получил новые бамперы, другие задние фонари, модернизированную дверь багажника и новую решетку радиатора.

Под капотом новинки будет установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор на 177 лошадиных сил, разработанный при содействии инженеров Volvo. Кроме него для покупателей данной модели предложат 184-сильный агрегат с рабочим объемом в 1,8-литра. Связку обоим составит 7-скоростной «робот». Привод будет как передним, так и полным.

Ценник на кроссовер пока не объявлен.