Кроссовер Geely Atlas получил версию Pro

Китайская Geely представила в «Поднебесной» новую версию своего кроссовера Bo Yue, известного на российском рынке под названием Atlas. Новая модификация «паркетника» получила название Pro.

Дебют новой версии Geely Atlas состоялся в рамках дизайнерского семинара в столице Китая – Пекине. Автомобиль получил ряд визуальных отличий от обычного «Атлас», в числе которых значатся: новая головная оптика, бампер, а также подретушированная фирменная радиаторная решетка.

В моторную линейку кроссовера войдут два турбированных бензиновых агрегата. В качестве первого выступит двигатель Volvo 1,5TD, выдающий 177 лошадиных сил при 255 Нм момента, а второго – новый 1,8TD на 184 «скакуна» и 300 Нм вращающего момента.

Связку полуторалитровому двигателю составит 6-диапазонный «автомат» Aisin, а 1,8-литровому – 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Продажи нового Geely Atlas Pro (он же Bo Yue) в КНР стартуют в следующем квартале. Старт приема заказов на автомобили уже дан.