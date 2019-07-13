Кроссовер Changan CS35 Plus получит в РФ оцинкованный кузов

Компания Changan приступит к продажам на российском авторынке своего нового кроссовера CS55 уже в конце месяца – начале августа. Накануне стало известно, что новый «паркетник» специально для России получит оцинкованный кузов.

По словам представителей отечественного офиса «Чанган», кроме покрытия кузова автомобиля цинком компания не планирует никаких дополнительных мероприятий по защите металлических деталей кроссовера от коррозии. Как данная процедура повлияет на срок заводской гарантии, пока неизвестно.

Напомним, что первая генерация модели Сhangan CS55 вышло на российский рынок около пяти лет назад. Второе поколение этой модели заметно прибавило в габаритах, что должно позволить ему бросить вызов лидеру сегмента SUV России – корейцу Hyundai Creta.

Продавать новый CS55 в РФ будут с 1,6-литровым атмосферным двигателем на 117 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Привод – исключительно передний.

Цены на новинку пока не объявлены.