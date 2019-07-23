Кроссовер Brilliance V3 выйдет на российский авторынок

Компания Brilliance готовит к выводу на российский авторынок своего нового кроссовера. Новинка под названием V3 доберется до дилерских центров марки в стране уже в ближайшее время.

Кроссовер будет комплектоваться у нас безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 107 лошадиных сил. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или «автомат».

Подробностей относительно технического оснащения нового Brilliance V3 для России пока нет, но ожидается, что в арсенал автомобиля войдут: подушки безопасности, подогрев сидений и заднего стекла, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида и парковочные датчики сзади.

Продажи новинки стартуют до конца июля 2019 года. Предварительная стоимость «паркетника» составит от 800 тысяч рублей.