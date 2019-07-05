Кросс-купе Renault Arkana выходит в продажу в России

Компания Renault начала полноценные продажи на российском авторынке своего нового кросс-купе – Arkana. Напомним, что до этого приобрести данный автомобиль можно было исключительно в официальном шоу-руме марки, однако теперь «Аркана» добралась до дилеров.

Новинка предлагается покупателям в четырех комплектациях под названиями: Life, Drive, Style и Edition One. Стоимость базовой версии кроссовера стартует с отметки в 999 тысяч рублей. За «топовый» вариант исполнения просят до 1 миллион 419 тысяч рублей.

В стартовой комплектации кроссовер Renault Arkana оборудован 1,6-литровым атмосферным мотором H4M, выдающим 114 лошадиных сил мощности. Связку ему осуществляет 5-ступенчатая «механика» и система переднего привода.

В максимальной модификации новинка оборудуется турбированным 150-сильным агрегатом TCe 150, сочетаясь с бесступенчатым вариатором и системой полного привода.

Напомним, что производство кросс-купе Renault Arkana ведется на мощностях московского завода компании Renault.

Данный автомобиль является глобальной моделью, но первым рынком для него стала Россия.