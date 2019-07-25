Концепт ГАЗ 5000 GL: «ГАЗ» прокомментировал слухи о возрождении «Волги»

На днях множество автомобильных СМИ растиражировали новость о том, что компания «ГАЗ» планирует возрождение своей легендарной модели – «Волга». Более того, якобы руководством марки уже определена концепция новинки, в качестве которой выступят рендеры прототипа ГАЗ 5000 GL.

Представители Горьковского автозавода поспешили опровергнуть данную информацию, отметив, что планов по воскрешению «Волги» пока нет.

Кроме того, рендеры, на которых основывались писавшие о намерении «ГАЗ» возродить «Волгу» средства массовой информации, не являются авторством компании, а представляют собой творчество неизвестного им дизайнера, никак не связанного с «ГАЗ».

Напомним, что на опубликованных рендерах концепта ГАЗ 5000 GL автомобиль представлен в необычном спортивном дизайне с 21-дюймовыми колесными дисками, сдвоенным выхлопом и высоко поднятыми фарами.