Компания Nissan обновила минивэн Serena

Компания Nissan провела обновление своего минивэна Serena, дебют пятой генерации которого состоялся еще в 2016 году. В ходе рестайлинга автомобиль получил существенные перемены в дизайне, обзаведясь переработанной радиаторной решеткой в стиле V-Motion, модернизированной двухуровневой оптикой на светодиодах, а также более агрессивным передним бампером, выполненном с намеком на Toyota Alphard.

Моторная линейка минивэна должна остаться без изменений. Базовая гибридная версия Serena сейчас комплектуется 2-литровым бензиновым агрегатом, сочетающимся с электромотором и вариатором. Другим вариантом является 3-цилиндровый 1,2-литровый агрегат и электрический двигатель.

В продажу рестайлинговый Nissan Serena поступит до конца лета этого года.