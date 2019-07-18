Компактный Skoda Kamiq добрался до конвейера

Чешская Skoda приступила к производству своего нового компактного кроссовера под названием Kamiq. Автомобиль встал на конвейер предприятия в городе Млада-Болеслав (Чехия).

Автомобиль позиционируется компанией как машина «на каждый день для молодых семей и клиентов, ведущих активный образ жизни».

Новый Skoda Kamiq построен на архитектуре MQB концерна Volkswagen Group и оборудован множеством современных электронных систем безопасности, а также имеет в своем арсенале последние разработки марки в сфере мультимедиа.

Длина «паркетника» составляет 4241 мм, ширина – 1793 мм, высота – 1531 мм. Размер колесной базы составляет 2651 мм, а объем багажного отделения – 400 литров.

В моторную линейку нового «Камик» войдут бензиновые агрегаты семейства TSI – 2-литровые двигатели на 95 и 115 лошадиных сил, а также 1,5-литровый «движок» мощностью 150 «скакунов». Также для покупателей будет предложен дизельный мотор 1,6 TDI, выдающий 115 «лошадей».

Информации о том, когда новый Skoda Kamiq доберется до России, пока нет.