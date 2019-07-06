Когда в России появится пикап Renault Duster

В начале 2019 года генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии – Хаким Бутехра – подтвердил, что компания готовит новую модель в линейке бюджетного бренда Dacia. Речь шла о пикапе, который будет построен на платформе популярного кроссовера Duster. Названа была даже предварительная дата начала продаж – второй квартал.

Таким образом, можно предположить, что на европейский рынок пикап Duster выйдет уже в ближайшее время.

«Это будет автомобиль, ориентированный на работу. Но он не будет похож на Oroch (пикап, продающийся в Бразилии)», – заявил топ-менеджер в феврале.

Не исключено, что с выходом данного пикапа в Renault заинтересуются появлением этой модели и на российском рынке, где конкурентов у Duster в этом ценовом сегменте практически не будет.

Правда стоит сделать оговорку, «реношники» вряд ли смогут начать продажи пикапа Duster, спроектированного на втором поколении этой модели, раньше запуска этой второй генерации в РФ в основной версии – SUV, перспективы появления которой в нашей стране пока туманны. Французы пока не спешат с появлением этой модели, продолжая продавать морально устаревшее первое поколение, обновившееся в 2015 году.