Китайская FAW готовит для России кроссовер D60 и седан B30

Китайская автомобильная марка FAW готовит для российского авторынка две новые модели. Первая должна войти в продажу уже в следующем году, а вторая – в 2021-м.

Первым новым автомобилем от FAW для нашей страны станет компактный кроссовер D60, который в «Поднебесной» продают под суббрендом Junpai. В 2016-м году ее дебют в России состоялся на Московском автосалоне (ММАС). Правда с тех пор D60 на родине уже успел обновиться, где сейчас продается с 1,5- и 1,8-литровыми двигателями на 113 и 139 лошадиных сил. В качестве трансмиссий покупателям предложены 6-ступенчатая МКПП и 6-скоростная АКПП.

Что касается второй новинки, то ей окажется 4-дверка B30. Бюджетный седан, сопоставимый по размерам с автомобилями C-класса, построен на архитектуре Volkswagen Jetta. В Китае машина комплектуется 1,6-литровым мотором на 109 «сил», работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом».