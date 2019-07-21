Как украинскую Tavria продавали под брендом Lada

Сообщество «Украiнськi автомобiлi» в социальной сети Facebook опубликовало рекламный плакат, датированный 1990-м годом. На нем красуется украинская «Таврия», рядом с которой располагается надпись «Lada» красного цвета.

Как оказалось, украинскую Tavria продавали под брендом «Лада» в Чили. Кроме того, помимо «Таврий» под нашей автомобильной маркой в Чили продавали и «Ижи».

Примечательно, но шильдики на самих автомобилях не меняли, а марка «Lada» светилась исключительно на рекламных плакатах. Сделано это было, судя по всему, для того, чтобы заинтересовать покупателей, которые в странах Южной Америки имели неплохое представление о Lada. Более того, продажами в Чили занималась компания Lada Chile, так что формально использовать бренд «Лада» она имела полное право.

Судя по всему, данный маркетинговый ход оказался эффективным. По официальной информации, с октября 1990 года по ноябрь 1991-го в Чили было реализовано 1 тысяча 595 единиц автомобилей Tavria, что по местным меркам можно было назвать весьма неплохим результатом.