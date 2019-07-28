Kahn Design показала тюнинг-версию Range Rover Velar

Тюнинг-ателье Kahn Design поработало над доработкой популярного британского премиального внедорожника Range Rover Velar. Результаты своей работы дизайнеры представили на фотографиях.

Судя по ним, тюнинг-версия «Велар» от Kahn получил карбоновую радиаторную решетку, широкие колесные арки, необычные бамперы, а также габаритный спойлер, расположившийся на крышке багажника. Кузов автомобиля выкрашен в черный матовый цвет.

Техническая сторона доработанного Velar осталась без изменений – под капотом кроссовера по-прежнему установлен 2-литровый бензиновый турбированный двигатель на 296 лошадиных сил.

В арсенал оборудования тюнинг-версии Range Rover Velar вошли: аудиосистема фирмы Meridian, спутниковая навигация, панорамная крыша, дистанционное управления системой кондиционирования воздуха в салоне, а также многое другое.

Стоимость такой машины составляет от 63 тысяч 999 фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в более 5 миллионов рублей по актуальному курсу.

Напомним, что обычный Range Rover Velar продается за 48 тысяч 855 фунтов стерлингов или 3 миллиона 830 тысяч рублей.