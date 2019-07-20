Идеальный «Ларгус» для путешествий: Largus Karelia – новые подробности

Работы по созданию «идеального» Lada Largus, предназначенного для путешествий, идет полным ходом. Курирует проект, получивший название Largus Karelia, путешественник и спортсмен Петр Груздев.

Проект предполагает глубокий тюнинг кросс-версии универсала Lada Largus Cross, в ходе которого автомобиль оснастят усиленным кузовом, высокой пластиковой крышей с дополнительными окнами, а также модернизированной подвеской, которая будет способна выдерживать даже самые глубокие ямы.

Под капотом Largus Karelia будет установлен 1,8-литровый мотор на 122 лошадиные силы производства «АвтоВАЗа», сочетающийся с трансмиссией АМТ. Кроме него автомобиль за счет установки ГБО будет способен работать на пропан-бутане.

В арсенал «Ларгус Карелиа» войдут: круиз-контроль, омыватель фар, задние дисковые тормоза и другие полезные в дальних путешествиях опции.

Несмотря на то, что Largus Karelia не получит полный привод, автомобиль планируется оснастить самоблокирующимся диффренциалом повышенного трения, а также пневмоподвеской, способной увеличивать клиренс машины со стандартных 160 мм до вполне внедорожных 220 мм.

Ожидается, что разработка автомобиля будет завершена к зиме этого года, после чего «идеальный» Largus отправится на тестовый пробег по северным регионам России общей протяженностью в 50000 км.