Hyundai Venue едва не стал самым популярным кроссовером в Индии

Недавно вышедший в продажу на индийском авторынке самый доступный в линейке Hyundai кроссовер под названием Venue едва не стал самым популярным SUV в стране в июне.

Так, согласно статистике, объем реализации корейца за предыдущий месяц составил 8 тысяч 763 экземпляра, что всего на 108 машин меньше, чем было продано за этот же период бестселлера Maruti Vitara Brezza, удерживающего первое место в списке самых популярных кроссоверов Индии (8 тысяч 871 автомобиль).

Далее плотной группой с большим отставанием идут двух этих лидеров идут Mahindra XUV 300 (4 тысячи 769 машин), Tata Nexon (4 тысячи 170 единиц), а также Ford EcoSport (3 тысячи 254 автомобиля).

Напомним, что Hyundai Venue не будут продавать в России. Об этом сообщили представители российского офиса Hyundai, отметив, что перспектив у этой модели в нашей стране нет.

Стоимость Venue на индийском рынке начинается от 605 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по актуальному курсу.