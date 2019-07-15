Hyundai Tucson в РФ получит новый мотор

На одном из официальных порталов появилась информация о том, что автомобиль Hyundai Tucson будет доступен для российских автомобилистов с новым силовым агрегатом.

Как оказалось, речь идёт про двигатель с объёмом в 2.4 литра, который имеет мощность в 184 лошадиные силы. Он сочетается с коробкой автомат на 6 ступеней. В такой модификации знаменитый паркетник получит систему полного привода.

Напомним, что сейчас россияне могут купить этот кроссовер только с моторами на 1.6 литра мощностью в 177 лошадиных сил. Ему альтернативой выступает двухлитровый атмосферник, который имеет отдачу в 150 лошадиных сил. В первом случае двигатель работает с роботом на 7 ступеней, а во втором – с механикой или автоматом. Что касается дизельной линейки, то она представлена моторами на 2.0 литра с отдачей в 185 лошадиных сил.