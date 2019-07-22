Hyundai Sonata Hybrid получит массу умных опций

Несмотря на то, что восьмое поколение популярных автомобилей было представлено всего несколько недель назад, фирма уже порадовала своих пользователей выходом гибридной модификации. Она получила маркетинговое название Hyundai Sonata Hybrid

Напомним, что ещё в прошлом году фирма заявила о том, что будет постепенно оснащать все свои автомобили инновационными солнечными панелями, таким образом можно будет значительно сократить уровень потребления топлива и, при этом, сделать окружающий мир более чистым.

Так, в случае, если новый гибрид будет находиться на улице в среднем 6 часов, то в год он сможет проехать примерно 1 тысячу 300 километров именно на заряде солнечных панелей, что позволит сэкономить на топливе. Автомобиль имеет аккумуляторы только на крыше, поэтому показатели более скромные, чем у аналогов. Однако, и это радует современных автомобилистов, особенно, учитывая экологическую ситуацию и цены на топливо.

Под капотом седана будет располагаться двухлитровый мотор с мощностью в 152 лошадиные силы, который будет сочетаться с коробкой автомат на 6 ступеней. Электродвигатель представляет агрегат на 52 лошадиные силы. Внешне отличить от актуальной версии гибрид можно будет с помощью особенной радиаторной решётки, а также колёсных дисков.