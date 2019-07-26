Hyundai представил обновленный кроссовер Tucson Sport

Компания Hyundai представила «заряженную» модификацию своего обновленного кроссовера Tucson с приставкой Sport. Автомобиль будет продаваться на рынке Южной Африки.

В ходе рестайлинга Tucson Sport получил не только модернизированный дизайн по сравнению с предшественником, но и более мощные моторы.

Кроссовер оснастили черными накладками под бамперами и порогами, 19-дюймовыми колесами, а также сдвоенными патрубками выхлопа и черными рейлингами на крыше.

В арсенал автомобиля вошли: светодиодная оптика, кожаные сиденья с возможностью электрической регулировки (только передние), информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, панорамный люк, система мониторинга слепых зон, а также климат и круиз-контроли.

В отличие от предшественника новый Tucson Sport будет доступен для покупателей как с бензиновым, так и дизельным двигателями, в то время как у его предыдущей версии была только бензиновая модификация. Мощность дизельного 2-литрового агрегата увеличилась со 178 до 204 лошадиных сил, а крутящий момент прибавил 60 Нм составив 460 Нм. Связку данному мотору составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Что касается бензинового двигателя, который ставился на эту модель и в дорестайлинге, то он также прибавил в лошадиных силах – до 204 «скакунов» (+27 л.с.) и крутящем моменте (300 Нм; +35 Нм). Связку ему составляет, как и прежде, 7-диапазонный «робот».

Стоимость кроссовера пока не объявлена.