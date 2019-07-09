Hyundai готова к глобальным продажам кроссовера Venue

Южнокорейская автомобильная марка Hyundai опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала, что готовится к глобальному запуску в продажу своего самого дешевого кроссовера в линейке – «паркетника» Venue. Напомним, что в Индии данная модель уже доступна и даже практически стала самым популярным SUV в стране за первый месяц со старта продаж.

На опубликованном видео новый кроссовер «Веню» вливается в линейку кроссоверов «Хендэ», состоящую из моделей Polisade, Santa Fe, Tucson, Nexo и Kona. Ролик снят так, будто Venue знакомится с другими представителями семейства кроссоверов Hyundai.

Напомним, ранее представители отечественного офиса компании Hyundai сообщили о том, что ждать появления в продаже в России кроссовера Venue не стоит, поскольку данная модель не имеет перспектив в нашей стране. В Индии кроссовер продают за сумму от 605 тысяч рублей по актуальному курсу.