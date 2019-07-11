Hyundai Elantra получит новый мотор

В сети появились новые фотографии рестайлингового автомобиля модели Hyundai Elantra. Как оказалось, модификация для Поднебесной значительно отличается от глобальной версии.

Напомним, что посвежевший автомобиль уже поступил в некоторых странах в продажу, включая и Российскую Федерацию. Однако, до Поднебесной новинка ещё не добралась. Там модель только готовится к дебюту, но энтузиастам уже стало известно, как будет выглядеть автомобиль.

Автомобиль для китайцев получит цифровую приборную панель, а привычного стояночного тормоза у модификации нет. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в объектив попала лишь часть интерьера, поэтому в салоне могут появиться иные сюрпризы. Не исключено, что автомобиль получит инновационную систему мультимедиа, а также модернизированный блок для управления климат-контролем.

Экстерьер так же получил некоторые изменения. Поменялась начинка светотехники, а бампера и фонари остались прежними, тогда как в европейской модификации они обновлены. Под капотом авто будет располагаться новый полуторалитровый мотор с мощностью в 115 лошадиных сил, который сочетается с вариатором. Кроме того, авто получит прежний мотор на бензине на 1.4 литра с отдачей в 130 лошадиных сил. Он сочетается с трансмиссией роботизированного типа на 7 ступеней с двумя сцеплениями. Напомним, что в будущем году ожидается, что Hyundai Elantra сменит поколение.