Hyundai Accent и Elantra получат вариатор

Компания Hyundai постепенно движется в сторону своих конкурентов, делая акцент на современные трансмиссии. Накануне стало известно, что две модели марки – Accent и Elantra получат бесступенчатый вариатор IVT собственной разработки «Хендэ».

Новая коробка передач в отличие от более распространенного толкающего ремня использует тянущий армированный. Данная трансмиссия обкатывалась на моделях Kia Forte и Hyundai i20 на некоторых рынках.

Напомним, что Hyundai Accent фактически является двойником продающегося в России Hyundai Solaris, однако теперь машины будут заметно отличаться, поскольку помимо вариатора Accent получит также 1,6-литровый мотор Smartstream с комбинированным впрыском топлива. Его мощность составит 122 лошадиные силы при 153 Нм крутящего момента.

Что касается старшего седана Elantra, то его также ожидает появление в линейке вариатора, но двигатели для этой коробки передач менять не планируется. Пару этой трансмиссии составит прежний 2-литровый «атмосферник» на 149 «скакунов».

Отметим, что данные перемены не коснутся российского рынка, где Hyundai Solaris и Hyundai Elantra по-прежнему будут оснащаться классическими «автоматами».