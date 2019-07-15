Honda опубликовала данные о ценах на обновленный Civic Type R 2019

Сегодня стало известно о том, что ожидаемый автомобиль модели Honda Civic Type R 2019 получит ценник в 37 тысяч 230 долларов. Аналитики утверждают, что такая стоимость вполне справедлива для рынка Америки.

Стоит отметить, что данную информацию опубликовали лично представители производителя. Примечательно, что модель прошлого поколения, которая вышла 2 года назад, в базовой модификации стоила от 34 тысяч 775 долларов.

У заряженного автомобиля этой модели будет находиться прежний двухлитровый силовой агрегат, который имеет мощность в 306 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой механического типа на 6 ступеней. Регулируемая подвеска имеет 3 режима работы. Что касается изменений в салоне, то там появится новая система мультимедиа с обновлёнными физическими кнопками. Появился новый индикатор, который будет говорить о текущем состоянии стояночного тормоза. Топовые модификации будут оснащаться климат-контролем автоматического типа. Для управления скоростью вентилятора будут установлены отдельные физические переключатели.