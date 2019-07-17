Ford заменит Mondeo кросс-универсалом

Стало известно о том, что уже через 2 года в линейке компании Ford появится новый автомобиль в формате кросс-универсала. Стоит отметить, что его выход позволит заменить на рынке Mondeo и Galaxy. Более того, фирма собирается поставлять новые машины по всему миру, за исключением, естественно, российской Федерации.

Mondeo не так давно получило обновление, однако, несмотря на надежды экспертов фирмы, продажи это коренным образом не изменило. Так, с начала года по конец весны было продано всего чуть более 16 тысяч экземпляров машин модели и падение спроса составило 27 процентов. Это стало лишь очередным подтверждением того, что фирма выбрала правильный сценарий развития событий и решила постепенно свернуть производство легковушек по всему миру. И это особенно актуально, учитывая, что компания должна также продолжать вкладывать средства в разработку электромобилей и беспилотников.

Что же касается самой некогда популярной модели фирмы, то её решили модернизировать и перевести в более популярный класс SUV, который весьма перспективен по всему рынку. По предварительной информации в основу этого транспорта ляжет платформа С2. Что касается силовых агрегатов, то вероятнее всего стандартный полуторалитровый мотор фирмы на дизеле и бензине будет дополнять гибридный довесок на 48 вольт.