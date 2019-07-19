Ford Territory на китайской платформе стал бестселлером

Автомобиль модели Ford Territory добился хороших результатов на рынке Поднебесной. Так, он разошёлся тиражом более 24 тысяч экземпляров и стал настоящим бестселлером в своём сегменте. И это результаты только за первое полугодие.

Стоит отметить, что данную информацию опубликовали лично представители бренда. Напомним, что в основу этого паркетника была положена платформа китайского производства. Более того, автомобиль и внешне сильно похож на JMC Yusheng S330.

Под капотом машины располагается мотор с мощностью в 143 лошадиные силы, имеющий рабочий объём в полтора литра. Он сочетается с коробкой механического типа на 6 ступеней и с автоматикой с такими же характеристиками. Кроме того, в линейке доступен и гибрид. А в скором времени ожидается выход полностью электрического паркетника, который будет стоить дороже своих аналогов на ДВС.